Nowoczesna izba przyjęć w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Lepiej dla pacjentów i personelu

Placówka wykorzystała czas pandemii na modernizację niefunkcjonalnej dawnej izby przyjęć, pochłonęło to już ok 20 mln. zł. Jest to tylko część inwestycji, która nadal trwa. Nowy tomograf, nowa recepcja, sala obserwacyjna, nowe poczekalnie i pomieszczenia socjalne dla personelu to wszystko ma poprawić komfort pracy personelu, a pacjenci mają czuć się tu pewniej. Władze szpitala, podkreślają, że izba przyjęć to miejsce, gdzie pacjent jest kwalifikowany do przyjęcia i te pierwsze chwile decydują o tym, jakiej pomocy wymaga.