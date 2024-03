Nowe miejsce dla kibiców Śląska Wrocław na mapie Wrocławia - w samym centum! Zobacz

Śląsk Wrocław - aktualny lider PKO Ekstraklasy - od momentu zmiany władzy w klubie bardzo mocno postawił na komunikację z kibicami i szeroko rozumiany marketing. Piłkarze częściej wychodzą do swoich fanów, sam klub jest bardziej widoczny na mieście, a najnowszym elementem tej strategii jest powstanie Centrum Kibica Śląska Wrocław przy ul. Piłsudskiego 44.

- Centrum Kibiców Śląska Wrocław to miejsce, o którym intensywnie myślałem od samego początku mojej kadencji w klubie. Od dłuższego czasu chcieliśmy zrobić krok do przodu w zakresie profesjonalizacji naszych fanshopów oraz wyjścia do kibiców i teraz ten krok robimy. Centrum Kibiców przy Piłsudskiego to pierwsze takie miejsce w historii i unikatowy obiekt na mapie Wrocławia - podkreśla prezes WKS-u, Patryk Załęczny.