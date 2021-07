Nowe metody oszustów. Działają też we Wrocławiu i naciągają nie tylko seniorów

We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku grasują oszuści, którzy podając się np. za pracowników wodociągów, gazowni, spółdzielni mieszkaniowych lub listonoszy, wchodzą do mieszkań i okradają właścicieli. Coraz częściej – obok starszych i samotnych – biorą na cel młode osoby i pozbawiają ich portfeli, biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów, będących niejednokrotnie całym dorobkiem. Innym wystarczy do tego tylko telefon lub internet. Policjanci alarmują, że w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z prawdziwą falą takich zdarzeń. Na kolejnych stronach opisujemy, popularne ostatnio złodziejskie metody.

Piotr Krzyżanowski