Nowe MEMY o Wrocławiu. Z niektórych śmieje się cała Polska. Zobaczcie!

Tematem memów o Wrocławiu są od lat: korki, wykolejenia tramwajów, szczury, smog, mityczne inwestycje, których nie mogą doczekać się mieszkańcy i decyzje prezydenta miasta Jacka Sutryka. Ale internauci nie przestają produkować nowych memów, reagując w ten sposób na to, co dzieje się we Wrocławiu.

Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 r. mamy prawdziwy wysyp memów, w których główną rolę odgrywa wrocławskie osiedle Jagodno. Usłyszała o nim cała Polska, bo wyborcy, żeby oddać swoje głosy, stali w kolejce do tamtejszego lokalu wyborczego do godz. 3 rano. Powstało nawet nowe słowo określające tę niespotykaną przy okazji wyborów determinację mieszkańców osiedla - JAGODNOŚĆ, które w jednym z memów ogłosił sam prof. Jan Miodek.