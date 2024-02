Nowa Lewica zdecydowała: poprze Jacka Sutryka w wyborach na prezydenta Wrocławia

Dolnośląska Rada Wojewódzka Nowej Lewicy na posiedzeniu 31 stycznia zatwierdziła kandydatów na stanowiska prezydentów i prezydentek dolnośląskich miast.

We Wrocławiu poparcie otrzyma - podobnie jak przed pięciu laty - Jacek Sutryk. Okazuje się jednak, że po lewej stronie ta decyzja wywołała spór. Frakcja SLD przegłosowała tę decyzję, zaś sprzeciwia się jej Wiosna.

Nie da się ukryć, że poparcie Lewicy może być dla Jacka Sutryka kluczowe. We Wrocławiu daje mu to co najmniej dodatkowe kilka procent, co stawia w bardzo trudnej sytuacji potencjalnego kandydata Koalicji Obywatelskiej. Jeśli takowy będzie. Decyzja Lewicy może bowiem skłonić Platformę Obywatelką, by ostatecznie zachować się tak samo.