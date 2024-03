Nowa droga rowerowa na Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu jest już gotowa. Połączyła Sępolno z Tarnogajem

Wykonawca zakończył budowę ostatniego odcinka drogi rowerowej po stronie wschodniej Alei Wielkiej Wyspy , prowadzącego do ul. Olszewskiego. Wcześniej rowerzyści jeździli tutaj po szutrze, teraz mają do dyspozycji gładki asfalt. Ostatnio zrobiona została również droga rowerowa na ul. Krakowskiej, w pobliżu mostu Na Wilczym Kącie.

Cała trasa liczy teraz około 4 kilometrów. Nowa droga dla rowerów po stronie wschodniej Alei Wielkiej Wyspy jest dwukierunkowa i pozwoli na przemieszczanie się między Sępolnem i Tarnogajem praktycznie w linii prostej, po niewielkim łuku.

Wykonawcy na Alei Wielkiej Wyspy pozostały do wybudowania jeszcze niektóre dojazdy m.in. od strony ul. Wróblewskiego oraz droga rowerowa po zachodniej stronie AWW (od strony zoo i Parku Szczytnickiego). Co prawda, strona zachodnia jest już w części wykonana, ale drogowcy nadal pracują na odcinku od Mickiewicza do ul. Dembowskiego.