Nokaut w półfinale Orlen Basket Ligi. BC Polkowice zagra o złoto, Ślęza o brąz (ZDJĘCIA)

Przed meczem przedstawiciele Ślęzy odebrali nagrody. Trener Arkadiusz Rusin został wybrany najlepszym trenerem rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi Kobiet, natomiast Alexa Held trafiła do najlepszej piątki rozgrywek. Kibice 1KS-u na kolejne miłe akcenty dla swojego zespołu musieli trochę poczekać. Wrocławski zespół przez pierwsze trzy minuty meczu zdobył tylko jeden punkt. Gdy Weronika Gajda rzuciła celnie za trzy (15:5 dla BC), trener Rusin poprosił o czas. Na niewiele się to jednak zdało. Drużyna z Polkowic wyprowadzała szybkie kontrataki i rzucała celniej z dystansu. Dzięki temu to BC prowadził po pierwszej kwarcie 31:14.