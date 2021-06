Nietypowa łódź na Odrze. To testy przed międzynarodowym wyścigiem mk

Panele fotowoltaiczne, specjalna konstrukcja i silnik o mocy dwóch czajników pozwalają rozpędzić łódź solarną do 30 km/h. Czy to wystarczy, by studenci z Politechniki Wrocławskiej pokonali rywali z całego świata w wyścigu na wodzie, okaże się we wrześniu.