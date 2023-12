Niespokojna noc na Dolnym Śląsku. Wichury przeszły nad regionem. Kiedy cyklon Abdul odpuści?

Jak przekazali dyżurni wojewódzkiej i miejskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w nocy, do godziny 8:00 rano w poniedziałek, w regionie podjęto 200 interwencji, w tym kilkanaście w samym Wrocławiu. Zastępy wzywane były głównie do połamanych gałęzi i konarów. Na Dolnym Śląsku także do zerwanych kabli energetycznych. Występują pojedyncze przerwy w dostawach prądu. Nie ma rannych i zabitych.

Nocne wichury to pokłosie cyklonu Abdul, który przechodzi przez Polskę. Dziś rano najsilniejszy wiatr odnotowano na Śnieżce. Prędkość wyniosła 169 km/h. Na nizinnych terenach Dolnego Śląska odnotowano zdecydowanie słabszy wiatr. Jednak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego województwa. Obowiązuje do 25 grudnia, do godziny 14:00, ale IMGW planuje przedłużyć je do czwartku (28 grudnia).