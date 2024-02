Niesamowite odkrycie archeologiczne w Świdnicy. Na terenie dawnego cmentarzyska odnaleziono amfory sprzed 2700 lat!

Starożytne amfory ze Świdnicy

We wtorek (13 lutego) prezydent Świdnicy poinformowała, za pomocą mediów społecznościowych, o wyjątkowym znalezisku archeologicznym. Podczas remontu ul. Kraszowickiej robotnicy znaleźli dwa "dziwne przedmioty". Okazało się, że są to starożytne amfory łużyckie z epoki żelaza, które najprawdopodobniej pochodzą z 750 - 650 r. p. n. e. Oznacza to, że gliniane naczynia mogą liczyć nawet 2700 lat.