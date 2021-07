NOWE Tokio 2020. Ciąg dalszy afery z polskimi pływakami. Oświadczenia wydają prezes PZP i poszkodowani zawodnicy

"Popełniliśmy błąd" - przyznał w wydanym oświadczeniu prezes Polskiego Związku Pływackiego Paweł Słomiński, komentując aferę z niedopuszczeniem sześciorga naszych reprezentantów do startu na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Dodaje jednak, że uważa "za bardzo krzywdzące opinie powielane w mediach, mediach społecznościowych i innych formach przekazu wskazujące, że PZP nie działa profesjonalnie". W język nie gryzą się za to poszkodowani pływacy, którzy w międzyczasie zdążyli wrócić już do Polski.