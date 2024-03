Niebezpieczny wypadek na Dolnym Śląsku. Auto wpadło do rzeki i stanęło pionowo w korycie. Kierowca nie mógł wyjść Adrianna Szurman

23 marca przed godz. 13.00 doszło do groźnego wypadku w Boguszowie - Gorcach. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Samochód utknął w korycie - pionowo, a kierowca nie mógł się z niego wydostać. Do tego z auta zaczęły wyciekać płyny - wprost do rzeki.