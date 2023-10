Nie żyje wybitny artysta Opery Wrocławskiej. Maciej Krzysztyniak miał 64 lata

- Odszedł Maciej Krzysztyniak, nasz wspaniały kolega, niezapomniany solista Opery Wrocławskiej - poinformowano 10 października na stronie Opery Wrocławskiej. Śpiewak odszedł w wieku 64 lat.

Baryton studiował we Wrocławiu, w klasie nieżyjącego już profesora Eugeniusza Sąsiadka. W Operze Wrocławskiej przepracował niemal cztery dekady, osiągając przy tym liczne sukcesy.

Wielokrotnie nagradzany, Maciej Krzysztyniak dwukrotnie otrzymał tytuł Śpiewaka Roku, przyznawany przez publiczność teatru. Na swoim koncie miał także m.in. brązowy i srebrny Krzyż Zasługi, medal Zasłużony dla Wrocławia czy Diament Wrocławia.

Kochający go słuchacze mogli podziwiać go w takich znanych operach jak m.in. Madame Butterfly, Tosca, Cyganeria czy Cosi Fan Tutte. Ale większość zapamięta go z musicalowej partii Tewjego w Skrzypku na Dachu, który to musical zawsze wypełniał teatr po brzegi.

Maciej Krzysztyniak znany był melomanom z całej Europy.