Nie żyje Krzysztof Zapart, utytułowany pilot ze Świdnicy. Jego balon uderzył w linię wysokiego napięcia

W środę (7 lutego) w pobliżu wioski Asureti w Gruzji, około godz. 12.30 (czasu lokalnego), doszło do tragicznego wypadku. Balon z trzema osobami na pokładzie uderzył w linię przesyłową wysokiego napięcia. Jak podaje portal Balonowa Strona Nieba, był to lot przygotowawczy do bicia rekordu długości lotu.

Na pokładzie balonu znalazł się Krzysztof Zapart ze Świdnicy, który był znanym pasjonatem lotów balonem. Jak podaje PAP, mężczyzna miał na swoim koncie rekordy i wiele wygranych zawodów: