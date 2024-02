Nie będzie można budować bloków na terenach ROD, a Jagodno dostanie jezioro. Wrocław zmienia plany zagospodarowania

- Chcemy zadziałać zapobiegawczo. Chodzi nam o to, by zapisami planu uniemożliwić jego zabudowę. W przeszłości mieliśmy we Wrocławiu sytuacje, że inwestorzy zabudowywali lub podejmowali próby zabudowania takich cennych przestrzeni nowymi blokami mieszkalnymi – mówi Przemysław Matyja, dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego.