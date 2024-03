Napadali na sklepy monopolowe we Wrocławiu i terroryzowali sprzedawców. Rozboje zostały nagrane przez kamery monitoringu!

Dwóch mężczyzn w wieku 29 i 30 lat zostało zatrzymanych przez wrocławską policję. Są podejrzani o popełnienie brutalnych rozbojów w sklepach monopolowych na terenie Wrocławia. Według ustaleń wrocławskiej policji, działali w okresie od 22 lutego do 18 marca 2024 r. 30-latek napadł na 7 lokali. W dwóch przypadkach pomagał mu 29-letni zatrzymany.

Brutalne napady na wrocławskie sklepy monopolowe

Do napadów dochodziło najczęściej w godzinach wieczornych, gdy w sklepie byli sami pracownicy. Zamaskowany młody mężczyzna wchodził do lokalu i grożąc nożem lub innymi metalowymi narzędziami zmuszał sprzedawców do wyciągnięcia pieniędzy z kas i wrzucania ich do toreb.

Jak przekazuje kom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu, w jednym ze zdarzeń, sprawca uderzył kilkukrotnie sprzedawcę metalowym prętem, a później uciekł. Całość została zarejestrowana przez kamery monitoringu. Film nie jest odpowiedni dla osób o wysokiej wrażliwości. Atak widać już w pierwszej scenie.