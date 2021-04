Najpopularniejsze dolnośląskie obiekty agroturystyczne. Zobacz te piękne miejsca!

NOWE Z OSTATNIEJ CHWILI Morawiecki: "Najgorsze za nami". Premier przedstawił plan odmrażania gospodarki

- Najgorsze za nami, trzecia fala się przełamała - ogłosił w środę premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przedstawił plan odmrażania gospodarki, uzależniony od sytuacji epidemicznej w Polsce. Już we wtorek otwarte zostaną galerie handlowe i baseny, we wszystkich regionach do szkół mają wrócić uczniowie klas I - III. Kiedy możemy się spodziewać otwarcia poszczególnych branż?