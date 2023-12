Najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu chóru na Ostrowie Tumskim. Wstęp na koncert bezpłatny

Kameralny Chór Męski "Cantilena" został założony we wrześniu 1966 r. we Wrocławiu. W 2007 roku chór został uhonorowany medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zespół, który dziś nawiązuje do bogatych tradycji chóralnych Wrocławia, swoje sukcesy zawdzięcza współpracy ze znakomitymi dyrygentami m.in.: Edmundem Kajdaszem, Krzysztofem Teodorowiczem, Tadeuszem Zatheyem i innymi. Repertuar chóru "Cantilena" jest bardzo zróżnicowany i obejmuje muzykę od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych, zarówno sakralną, jak i świecką. Szczególne miejsce w repertuarze zajmuje program pieśni patriotyczno-wojskowych oraz muzyka cerkiewna.

Wieczór Tumski rozpocznie się w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 26.12.23 o godzinie 18:00 w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przy Placu Katedralnym 1A.