Najlepszy pies dla całej rodziny? Oto 10 najłagodniejszych i najbardziej towarzyskich ze wszystkich ras czworonogów

Psy towarzyszą ludziom od setek lat i nazywane są najlepszymi przyjaciółmi człowieka z uwagi na ogromne przywiązanie. Dzięki ich obecności zyskujemy nie tylko potencjalną ochronę, ale także wsparcie emocjonalne oraz lepszą kondycję. Obecność psów w naszym życiu wiąże się z szeregiem zalet. Nic dziwnego, że coraz więcej rodzin decyduje się na ich posiadanie. Sprawdzamy, jakie psy najlepiej sprawdzą się w rodzinach.

Nie każdy pies będzie się nadawał na towarzysza dla całej rodziny. Są takie rasy, które doskonale się sprawdzą, ale i takie, które bez odpowiedniego szkolenia, mogą nastręczyć nam problemów. Które z czworonogów stają się niezastąpionymi towarzyszami dla całej rodziny? Przyjrzyjmy się dziesięciu rasom, które zdobyły serca ludzi na całym świecie. Zobaczcie, dlaczego!

Labrador Retriever

Labrador Retriever jest doskonale rozpoznawany na całym świecie i to nie bez powodu. Psy tej rasy charakteryzują się lojalnością, są przyjazne i pełne energii, co czyni je idealnymi kompanami dla aktywnych rodzin, które lubią spędzać czas na świeżym powietrzu lub mają dom z podwórkiem, gdzie pies będzie mógł się wybiegać. Łagodna natura labradorów sprawia, że świetnie się dogadują z dziećmi, ale potrzebują sporej dawki ruchu, o czym trzeba pamiętać przed ich zakupem. Zalety: przyjazny, lojalny, pełen energii, inteligentny, łagodny, łatwy w szkoleniu.

Wady: skłonność do nadwagi ze względu na duży apetyt. Potrzebuje regularnej aktywności, aby utrzymać dobrą kondycję fizyczną. pixabay

Golden Retriever

Sporo energii i przyjazne usposobienie to coś, co łączy goldeny i labradory. Te psy są wyjątkowe inteligentne, co przydaje się w przyszłym szkoleniu, a do tego cierpliwe i łagodne. Goldeny z natury nie przejawiają agresji i powinny znaleźć nić porozumienia nawet z rodzinami z bardzo małymi dziećmi. Zalety: przyjazny, pełen energii, inteligentny, łagodny, łatwy w szkoleniu i doskonały w pracy jako pies przewodnik

Wady: może mieć problemy zdrowotne z układem kostnym i skłonność do nadwagi, wymaga regularnego ruchu. pixabay

Beagle

Beagle to przeurocze psy pełne wigoru i dobrej energii. Ich przyjazne usposobienie sprawia, że są one wspaniałymi towarzyszami dla dzieci. Przy zakupie psa warto jednak mieć na uwadze, że rasa bywa uparta i wymaga od właściciela konsekwentnego szkolenia. Zalety: energiczny, towarzyski, przyjazny, inteligentny, ciekawski.

Wady: bywa uparty i może mieć skłonność do głośnego szczekania. Beagle potrzebują dużo ruchu i stymulacji mentalnej. pixabay

Bulldog angielski

Buldogi angielskie są wyjątkowe nie tylko z uwagi na swój wygląd, ale i charakter. Bywają leniwe, ale to też niezwykle oddane i przyjaźnie nastawione do swoich właścicieli psy. Są doskonałymi towarzyszami dla całych rodzin, a zwłaszcza tych, które nie mają do dyspozycji domu z ogrodem i mieszkają w blokach. Zalety: przyjazny, lojalny, spokojny, dobrze radzi sobie w mieszkaniach i potrzebuje stosunkowo mało ruchu.

Wady: może mieć problemy zdrowotne związane z oddychaniem i układem kostnym, a także z regulacją temperatury ciała przez krótką kufę pixabay

Pudel

Pudle słyną głównie ze swojego wyglądu, a to niesamowicie inteligentne psy, które łatwo szybko wyszkolić. Lubią być w centrum uwagi i są bardzo aktywne. Ich hypoalergiczna sierść sprawia, że to dobra rasa dla rodzin, w których członkowie zmagają się z alergiami. Zalety: inteligentny, aktywny, łatwy w szkoleniu, przyjazny, hypoalergiczny.

Wady: wymaga regularnej pielęgnacji, źle znosi samotność i może być szczekliwy. pixabay

Mops

Mops to kolejna propozycja psa dla tych, którzy na co dzień żyją w mieszkaniu. Te małe i przyjazne czworonogi staną się idealnymi kompanami wylegiwania na kanapie i wspólnie spędzanego czasu. Ich krótka sierść wymaga minimalnej pielęgnacji, co sprawia, że są one łatwe w utrzymaniu. Zalety: uroczy, przyjazny, towarzyski, doskonale nadaje się do życia w mieszkaniach.

Wady: skłonność do otyłości, podatny na problemy zdrowotne związane z oddychaniem (krótka kufa) i skórą. pixabay

Sznaucer

Sznaucery wyróżniają się swoją inteligencją, odwagą oraz lojalnością. Świetnie sprawdzą się także w roli stróżów, co czyni je doskonałymi towarzyszami dla całych rodzin. Sznaucery uwielbiają spacery i aktywność fizyczną. Zalety: inteligentny, lojalny, odważny, dobrze radzi sobie w roli psa stróżującego.

Wady: wymaga regularnej pielęgnacji i może mieć skłonności do agresji wobec obcych psów. pixabay Shih Tzu Shih Tzu to pieski niewielkich rozmiarów, które są urocze i przyjazne. Świetnie dogadują się z dorosłymi oraz z dziećmi. Ich długa sierść wymaga regularnej pielęgnacji, ale one same nie potrzebują intensywnych spacerów. Zalety: uroczy, przyjazny, pełen energii, doskonale nadaje się do życia w mieszkaniach.

Wady: wymaga regularnej pielęgnacji, ma skłonność do problemów zdrowotnych związanych ze skórą i oddychaniem. pixabay

Owczarek szkocki Collie

Collie są inteligentne, lojalne i łatwe do szkolenia. Są one także bardzo opiekuńcze, co sprawia, że idealnie nadają się dla rodzin z małymi dziećmi. Są niezwykle wrażliwe oraz spokojne. Najchętniej trzymają się towarzystwa swojego właściciela i nie są zbyt ufne w stosunku do obcych. Zalety: inteligentny, lojalny, opiekuńczy, przywiązuje się do właściciela

Wady: wymaga regularnej pielęgnacji ze względu na długą sierść. Niektóre z psów mogą być nadmiernie wrażliwe na hałas i stres. pixabay

Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier King Charles Spaniel są urocze, przyjazne i pełne energii oraz bardzo towarzyskie. Świetnie odnajdują się w mieście i dostosowują swój temperament do oczekiwań człowieka. Zalety: uroczy, przyjazny, pełen energii, doskonale nadaje się do życia w mieszkaniach.

Wady: Wymaga regularnej pielęgnacji, ma skłonność do problemów zdrowotnych związanych z sercem i oczami. pixabay Wybór odpowiedniej rasy psa dla Twojej rodziny zależy od wielu czynników, takich jak: styl życia, indywidualne preferencje oraz codzienne potrzeby. Psy, które opisaliśmy są przyjaźnie nastawione, łatwe do szkolenia i akceptujące nawet małe dzieci. To, jakie będą zależy także od ilości poświęconych im czasu oraz uwagi. Chcesz dowiedzieć się więcej o każdej z ras? Zobacz naszą galerię.

Wideo Niedziele handlowe mogą wrócić w 2024 roku