Na Ostrowie Tumskim Caritas rozdała żywność dla ubogich. Pobłogosławił ją abp Józef Kupny. Zobacz zdjęcia

O godz. 9.30 metropolita wrocławski, arcybiskup Józef Kupny, pobłogosławił pokarmy, które trafiły na stoły osób najuboższych, dotkniętych kryzysem bezdomności i zagrożonych wykluczeniem.

- To jest dar naszego serca. Wykazujemy solidarność z tymi, którzy nie będą mieli pewnie takich warunków spożywania śniadania wielkanocnego, jakie my mamy. Bardzo ważne jest, żeby im pomóc, by cieszyli się z tych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Chcielibyśmy, aby oni także mogli doświadczyć tej radości. Doświadczyć tego, że nie są sami, wykluczeni, że nie są na marginesie życia. Oni także stanowią część naszej narodowej wspólnoty ludzi wierzących. Przez te paczki pokazujemy im, że są bardzo ważni w naszych życiu i dla naszej społeczności. Nawet wtedy, kiedy może nie myślą o sobie pozytywnie - mówił abp Kupny, metropolita wrocławski.