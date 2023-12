Na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu komunikacją miejską? Urzędnicy proszą: zostaw auto na parkingu i przyjedź MPK

Otwarte szlabany na parkingach! Co to oznacza?

Od 1 grudnia do 8 stycznia w weekendy, od każdego piątku (od godz. 16) do każdego poniedziałku (godz. 5), otwarte będą szlabany na wszystkich Park & Ride we Wrocławiu. Ma to ułatwić osobom spoza Wrocławia uniknięcie korków i przyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy komunikacją miejską.