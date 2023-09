Muzeum Śląska Wrocław otwarte dla wszystkich zwiedzających. Wybierzecie się tam?

– Jestem pod wrażeniem poziomu i liczby informacji, nie tylko z okresu moich występów w Śląsku, ale i wszystkich późniejszych – mówi Mieczysław Jurecki. – Wszystko to, co tu zobaczyłem, jest naprawdę imponujące. Największe emocje wzbudzają we mnie materiały z lat pięćdziesiątych, kiedy byłem w Śląsku. Muszę też przyznać, że wzrusza mnie to bardzo, kiedy widzę na zdjęciach chłopców, z którymi grałem – rówieśników, którzy już niestety odeszli…