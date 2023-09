Dolnośląskie odrodzenie. Lider na wyciągnięcie ręki Śląska Wrocław i Zagłębia Lubin

Niedziela, godz. 12:30. Ostatni dzień wakacji. Na Tarczyński Arena Wrocław przyjeżdża zespół, który mimo iż na daną chwilę był liderem PKO Ekstraklasy, raczej nie wzbudza w stolicy Dolnego Śląska zbyt dużych emocji. Jagiellonia Białystok - bo o niej mowa - po serii czterech zwycięstw z rzędu mierzy się ze Śląskiem Wrocław, który wygrał trzy kolejne mecze, co już wydawało się sporym osiągnięciem dla podopiecznych Jacka Magiery.

Na stadionie kolejny raz zasiada blisko 20 tys. widzów (dokładnie 19 237, na ostatnim spotkaniu z Lechem Poznań było to nieco ponad 20 tys.) i choć pierwsza połowa była rozczarowująca, to w drugiej emocje były od pierwszej do ostatniej minuty. Śląsk wygrał 2:1 w dość dramatycznych okolicznościach i na kilka godzin zasiadł na fotelu lidera ekstraklasy. To był zespół, który wreszcie daje ludziom rozrywkę i powody do radości.