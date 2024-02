MŚ w pływaniu. Fiedkiewicz razem ze Sztanderą. Mocny skład Juvenii Wrocław na Paryż

Z trzema brązowymi medalami Polacy zakończyli mistrzostwa świata w pływaniu, które do niedzieli trwały w Dosze. To wynik najlepszy od 2015 roku, kiedy to trzy krążki (srebrny i dwa brązowe) przywieźliśmy z Kazania. Ważniejsze jednak od medali są być może kwalifikacje olimpijskie naszych sztafet i Kornelii Fiedkiewicz.

W Dosze Polacy zdobyli trzy brązowe medale: Ksawery Masiuk na 50m grzbietem (24.44 - wyrównany własny rekord Polski), Jakub Majerski na 100m motylkiem (51.32) oraz Katarzyna Wasick na 50m stylem dowolnym (23.95 - rekord Polski). Na tym ostatnim dystansie w finale mieliśmy dwie nasze reprezentantki (po raz pierwszy w historii na długim basenie). Kornelia Fiedkiewicz była siódma, ale czas 24.69 dał jej indywidualną kwalifikację olimpijską. To jednocześnie rekord Polski młodzieżowców.

- Jestem spełniona i bardzo szczęśliwa. Wykonałam dobrą robotę, ale nie udałoby mi to bez moich trenerów, kibiców i bez mojej rodziny. Jestem szczęśliwa, jak to się kończy, ale to tak naprawdę się dopiero zaczyna. Wykonałam to, co chciałam i przygotowuje się do Paryża - powiedziała po swoim starcie. - Emocjonalni i fizycznie jestem całkiem zmęczona, ale zapominam o tym. Nie mogę prosić o więcej. Taki był cel na te mistrzostwa, aby wywalczyć kwalifikację. Cieszę się, że mogę to odhaczyć - uśmiechała się 22-latka.

Fiedkiewicz wcześniej poprawiła w finale rekord Polski na 100m stylem dowolnym, ale czas był niewystarczający do olimpijskiej przepustki. Teraz się udało. Pływaczka z Legnicy reprezentuje barwy Juvenii Wrocław, ale na co dzień trenuje w Wielkiej Brytanii. Będą to dla niej drugie igrzyska, bo startowała także w Tokio. Tam pływała w sztafecie. Zresztą w Paryżu też będzie miała do tego okazję. Na igrzyskach wystartują bowiem panie na 4x100 stylem zmiennym. Rok temu w Fukuoce popłynęły w czasie 4:00.23, co dawało im awans z rankingu olimpijskiego. W Katarze nikt ich już nie wyprzedził więc polecą do Paryża. Na MŚ pływały w składzie: Adela Piskorska, Dominika Sztandera, Paulina Peda i Kornelia Fiedkiewicz. Co ciekawe - z tej czwórki tylko Peda nie pochodzi z Dolnego Śląska. W Katarze zajęły w finale siódme miejsce.

Trochę zaskakująco - sztafety to był nasz mocny punkt w Katarze. Czwartą lokatę zajęliśmy na 4x100 m stylem zmiennym w sztafecie mieszanej (Ksawery Masiuk, Dominika Sztandera, Jakub Majerski i Katarzyna Wasick). Także czwarte miejsce miała sztafeta kobiet 4x100 dowolnym (Katarzyna Wasick, Kornelia Fiedkiewicz, Zuzanna Famulok, Julia Maik). W sumie mamy zatem cztery olimpijskie kwalifikacje do sztafet - oprócz pań (4x100 dowolnym i 4x100 zmiennym) i sztafety mieszanej także męskie drużyna 4x100 zmiennym. Indywidualne kwalifikacje - oprócz Fiedkiewicz - mają już: Katarzyna Wasick, Dominika Sztandera, Ksawery Masiuk, Jakub Majerski, Laura Bernat, Adela Piskorska oraz bracia Krzysztof i Michał Chmielewski..

- Emocji na tych zawodach było bardzo dużo. Zaczęliśmy trochę pechowo. Pojechaliśmy sprawdzić przede wszystkim tę młodą kadrę. Po tych małych niepowodzeniach kadra się fajnie dźwignęła. Z dnia na dzień było coraz lepiej - powiedział po przylocie do Warszawy Paweł Wołkow, trener główny kadry narodowej, który zauważył, że mieliśmy w sumie 12 finałów. - Każdy medal jest tak samo wartościowy. Liczyliśmy na tych zawodników. To są zawodniczy ze światowej czołówki. To jest jednak sport, wiadomo. Cieszymy się, że dźwignęli tę rywalizację. To, że zdobywamy medale już w lutym, to dobrze wróży, ale nigdy nic nie wiadomo. Pracujemy dalej, wyciągamy wnioski. Igrzyska to będą specyficzne zawody. Pojedziemy zrobić jak najlepsze czasy, a jeśli one dadzą nam wysokie miejsce, to będziemy zadowoleni - zakończył Wołkow.

Wideo Marcin Nowak żużlowiec Texom Stali Rzeszów - 10. Sportowiec 2023 Roku