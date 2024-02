Mroczne sekrety pałacu w Łomnicy, który wyglądem przypomina czarodziejski świat Hogwartu. Baronowa została w nim uduszona przez chłopów

Złowieszcza historia pałacu w Łomnicy

Rezydencja została wzniesiona w 1732 roku w Łomnicy koło Zgorzelca. Żeby ją odwiedzić, trzeba pojechać samochodem w kierunku na Bogatynię i skręcić w lewo w głąb wsi jeszcze przed rondem w Radomierzycach.

Oprócz pałacu, kompleks obejmuje także zabudowania folwarczne oraz zabytkowy park, gdzie znajduje się zniszczone mauzoleum barona Hansa Schimmelpenning von der Oye (1849 r.) oraz jego małżonki (1852). Podobno baronowa tak zaszła za skórę lokalnym chłopom, że ci postanowili udusić ją w jej własnej sypialni. Jeszcze kilka lat temu wnętrza, należące w przeszłości do niemieckiego rodu, zamieszkiwały rodziny z dziećmi. Jak wynika z relacji osób, mieszkających w przypałacowych budynkach, dwór zamknięto na cztery spusty, kiedy belka ze stropu nieomal nie spadła na kilkuletnią dziewczynkę. Ostatnie rodziny zostały stąd eksmitowane i od tego czasu budynek popada w ruinę. Nie miał szczęścia do właścicieli również w przeszłości. Kolejne osoby wyprowadzały się stąd z niewyjaśnionych nigdy przyczyn. Malarz Wilhelm Schulz-Rose mieszkał tu do 1923 roku, ale brakuje informacji, kto zarządzał pałacem po nim.

Wieża, widoczna na zdjęciu to ta z kartuszem i łacińskimi napisami >>> Justyna Orlik

W latach 90. teren pałacu wraz z mieszkającymi w nim rodzinami wykupiła od gminy spółka Remit ze Szczecina. Właściciel miał 4 lata na wyremontowanie zabytku, ale nic z tym nie zrobił. Konserwator zabytków nałożył na niego karę grzywny w wysokości 5 tys. zł, ale nie zmobilizowało to nikogo do działań. Złodzieje, którzy szybko pojawili się na miejscu rozkradali, co tylko się dało. W budynkach gospodarczych wymontowali stalowe elementy i drewniane stropy.