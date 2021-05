Morawiecki we Wrocławiu: Polska nie zamknie kopalni w Turowie

Morawiecki zapowiedział, że będzie przekonywał Komisję Europejską i stronę czeską przedstawiając nowe okoliczności. Wskazał, że budowa tzw. ekranu, który ma zabezpieczyć Czechów została wcześniej przyspieszona i Polska Grupa Energetyczna zakończy tę inwestycję nie w 2023 r., jak wcześniej planowano, lecz we wrześniu tego roku. Premier dodawał, że nawet zamknięcie kopalni, do którego, jak zaznaczył, Polska nie dopuści, nie pozwoliłoby na zakończenie pompowania wody.

- W Turowie kopalnia i elektrownia to scalony mechanizm, który produkuje do 7 procent polskiego prądu i zapewnia pracę 5000 ludzi i byt 5000 rodzin. Nie możemy pozwolić sobie na takie ryzyko dla rodzin i instytucji: szkół żłobków, szpitali i domów. Nie możemy pozwolić sobie na ryzyko utraty dostaw energii elektrycznej - mówił premier Morawiecki. Szef rządu przyznał, że doszło do zaognienia sporu między Polską i Czechami, jakiego dawno nie było i wskazał na kontekst polityczny sprawy - w Czechach zbliżają się wybory - i zapewnił, że będzie rozmawiał o tym z premierem Czech.

- To ciekawe, że naszym sąsiadom czeskim, czasami niemieckim, przeszkadza kopania na węgiel brunatny. Ale po drugiej stronie granicy, po stronie czeskiej, także po stronie niemieckiej, istnieją kopalnie i elektrownie, które funkcjonują, mają się dobrze i nikomu nie przeszkadzają - zakończył ten wątek konferencji premier.

W dalszej części Mateusz Morawiecki zapowiedział, że dziś i jutro w Brukseli będzie rozmawiał o lądowaniu polskiego samolotu w Białorusi.

- Wczoraj doszło do aktu rządowego terroryzmu ze strony Białorusi. Lecący z Grecji do Wilna samolot Ryanair został przechwycony pod pozorem fałszywego, jak się wydaje, alarmu i doszło do jego przymusowego lądowania na terenie Białorusi. Zrobiono tak, żeby aresztować aktywnie działającego na rzecz demokracji i społeczeństwa białoruskiego Ramana Pratasiewicza - wyjaśniał Morawiecki. W Brukseli premier Polski zaproponuje, żeby wszystkie loty z Białorusi do Unii Europejskiej i w odwrotnym kierunku były wstrzymane do czasu wypuszczenia Pratasiewicza, a także przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi. Z Wrocławia premier poleciał do Brukseli.