Mniej telefonów, więcej aktywności fizycznej. Konferencja kuratora i rekomendacje Rady Dzieci i Młodzieży

- Przyszłość Polski należy do naszej młodzieży. Cieszę się niezmiernie, że Rada Dzieci i Młodzieży mówi władnym głosem, szuka rozwiązań i tworzy rekomendacje. W zarządzaniu jest taka zasada 3 razy "d" czyli dyskusja, decyzja, działanie, a nasza młodzież uzupełniła to jeszcze w postaci rozmów, dyskusji, ankiet. Myślę, że to jest ważny głos, którego pominąć nie można. Młodzież dyskutowała bardzo poważnie, merytorycznie i to świadczy, że potrafi myśleć nie tylko o sobie, ale w kategoriach społecznych dla dobra wspólnego – mówił Roman Kowalczyk z aprobatą o działaniach młodzieży.

W okresie od września do listopada 2022 Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki przeprowadziła jedną z największych kampanii edukacyjnych skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce. Cykl spotkań odbył się we wszystkich województwach. W województwie dolnośląskim konsultacje odbyły się 4 listopada 2022 r. w V LO we Wrocławiu. Wziął w nich udział kurator Roman Kowalczyk, wiceprzewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży Olivia Kucharska oraz młodzież.