Mistrz Polski z 2012 roku wrócił na Dolny Śląsk. Cristian Omar Díaz piłkarzem B-klasowej Sparty Będkowo

Cristian Omar Díaz wrócił na Dolny Śląsk

Kolejne lata spędził w Argentynie. Po powrocie do Ameryki Południowej miał łącznie dwie półroczne i jedną roczną przerwę, ale zawsze wracał na boisko. Jego ostatnim klubem (wedle portalu transfermarkt.de) był Atlántico FC z ekstraklasy... Dominikany. Spędził tam jednak tylko pół roku i od lipca 2021 roku oficjalnie jest bez klubu.

W sezonie mistrzowskim Cristian Omar Díaz strzelił 5 goli i zanotował 5 asyst, będąc podstawowym napastnikiem. W następnej kampanii grał już znacznie mniej, dlatego w maju 2013 roku odszedł z klubu. Ponad pół roku szukał nowego pracodawcy i w końcu wrócił do Boliwii.

Cristian Omar Díaz trafił do Śląska Wrocław w lipcu 2010 roku z boliwijskiego Club San José. Już w pierwszym sezonie strzelił 8 goli i zanotował 3 asysty, choć nie zawsze mógł liczyć na miejsce w składzie. Díaza aż za dobrze znali wrocławscy... imprezowicze. Nigdy nie stronił od hulaszczego trybu życia i nie najlepiej się prowadził, ale w Śląsku długo przymykano na to oko.

Od tamtej pory kilkukrotnie gościł w Polsce. W jednym z wywiadów przyznał, że chętnie znów zagrałby w naszym kraju, ale jego agent nie był w stanie nigdzie go ulokować. Niedawno zagrał w turnieju charytatywnym organizowanym przez Śląsk Wrocław, podczas którego zbierano pieniądze na leczenie 14-letniego Franciszka Tokarzewskiego z akademii WKS-u.

Najwyraźniej popularny Dino postanowił osiąść na Dolnym Śląsku, ponieważ właśnie został zaprezentowany jako nowy nabytek Sparty Będkowo, czyli drużyny grającej we wrocławskiej klasie B.

Po rundzie jesiennej Sparta Będkowo jest wiceliderem grupy II i chce realnie powalczyć o awans do klasy A. Pomóc w tym ma doświadczenie niespełna 38-letniego Argentyńczyka. Pierwszą okazją, żeby zobaczyć go w akcji, będzie pierwszy weekend kwietnia, kiedy to Sparta zagra na wyjeździe z drużyną LKS Krościna Wielka. Tydzień później Sparta podejmie w "meczu na szczycie" KS Łazy Wielkie.