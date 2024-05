Ścieżki nordic walking w woj. dolnośląskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 18 - 19 maja. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. dolnośląskim warto uprawiać niemal wszędzie. Ale zachęcamy do wybrania tras, które polecają inni. Wspólnie z Traseo wybraliśmy dla Was 3 sprawdzone trasy nordic walking w woj. dolnośląskim. Co tydzień prezentujemy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Zobacz, jakie szlaki przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki nordic walking w woj. dolnośląskim

Jakie ścieżki nordic walking w woj. dolnośląskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo mamy dla Was 3 interesujące szlaki nordic walking w woj. dolnośląskim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. dolnośląskim ma być od 15°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 33%. W niedzielę 19 maja w woj. dolnośląskim ma być od 14°C do 23°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Świniary - Rędzin Początek trasy: Wrocław

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,21 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podejść: 420 m

Suma zejść: 454 m Darzbor poleca tę trasę na marsz Trasa ze Świniar przez pola irygacyjne do Rędzina

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wrocławia

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Paprsek na piechotkę Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,45 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 305 m

Suma podejść: 337 m

Suma zejść: 343 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Januszek_44 Najkrótsza piesza trasa z Bielic do górskiej chaty Paprsek. Cel wędrówki wielu Polaków, szczególnie w weekendy. Trasa z Bielic nie jest już ratrakowana, ale śniegu ciągle jeszcze sporo, szczególnie w górnych partiach. Szengeny oczywiście okupowane przez biegaczy. W chacie można się ogrzać, coś zjeść i wypić. Zrezygnowano z obsługi kelnerskiej, kilka minut w kolejce i już można się ogrzać gulaszową zupą :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Stroniu Śląskim

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trasa biegu Tower Triathlon pierwsza z dwóch pętli Początek trasy: Międzybórz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 2,53 km

Czas trwania marszu: 35 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podejść: 101 m

Suma zejść: 76 m Mag.blacha poleca tę trasę na marsz

Pierwsza z dwóch pętli trasy biegowej Tower Triathlon.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników.

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym.

Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic Walking w Dolnośląskim Krajobrazie

Dolny Śląsk to nie tylko bogata historia i malownicze miasta, ale także wyjątkowe tereny do uprawiania nordic walking. W Karkonoszach, zdobądź Śnieżkę, a w Górach Stołowych odkryj fascynujące formacje geologiczne, zwane Błędnymi Skałami. Nie przegap Krainy Wygasłych Wulkanów, z majestatyczną Ostrzycą Proboszczowicką. Bory Dolnośląskie, największy kompleks leśny w Polsce, to doskonałe tereny do nordic walking. Dla miłośników spacerów nad wodą, Stawy Milickie stanowią urokliwą destynację.

Dolnośląskie krajobrazy czekają, abyś odkrył je z kijkami nordic walking w rękach. Przygotuj się na niesamowite wrażenia i aktywną przygodę! Mogą zainteresować Cię ciekawostki o Karkonoszach.