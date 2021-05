Minister Adam Niedzielski: W czerwcu kolejne luzowanie obostrzeń. Kiedy poznamy harmonogram?

Wiele wskazuje na to, że nie zostanie zniesiony obowiązek zakrywania ust w pomieszczeniach zamkniętych. Ale minister Niedzielski twierdzi, że nie ma przeciwwskazań do luzowania innych obostrzeń. Cały czas spada liczba zakażeń. Zdaniem ministra można mówić nawet o gwałtownym spadku.

Dziś na przykład stwierdzono w całej Polsce 1516 zakażeń to o 40 proc. mniej niż w sobotę przed tygodniem. A wszystko to mimo, że od maja luzowane są kolejne restrykcje. Czynne są sklepy w galeriach handlowych, restauracyjne ogródki, kina, dzieci pomału wracają do szkół.

Od wczoraj – w reżimie sanitarnym – działają m. in. kina i teatry a za tydzień uruchamiane są restauracje, obiekty sportowe kryte, możliwe też będzie organizowanie takich imprez jak wesela i komunie z limitem 50 osób, do którego nie będą wliczane osoby zaszczepione dwiema dawkami.