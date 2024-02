Mikrogranty we Wrocławiu. Rusza nabór 2024. Jak uzyskać dofinansowanie? Sprawdź szczegóły

Ile pieniędzy możesz otrzymać na swój projekt?

Mikrogranty dla migrantów we Wrocławiu

Harmonogram pierwszego naboru Mikrograntów

Zgłoszenia projektów potrwają od 1 do 15 lutego.

Warsztaty i szkolenia: 31.01, 1.02, godz. 17-20: Szkolenie Mikrogranty NGO,

Webinar pisania projektów w Mikrograntach dla osób fizycznych i grup nieformalnych: 1.02, godz. 17.30-19

Warsztaty zarządzania projektem w Mikrograntach młodzieżowych: 7.02, godz. 17-20 | Centrum Sektor 3

Rozstrzygnięcie w ramach wszystkich trzech ścieżek zostanie ogłoszone 12 marca. Projekty będą realizowane od początku kwietnia do końca czerwca. Kolejne tegoroczne nabory do Mikrograntów będą trwały od 1 do 15 maja oraz od 1 do 15 września.