Mikołajki w Teatrze Współczesnym. Przedstawienie i licytacje na rzecz Hospicjum dla dzieci. Wśród nagród samochód!

Zespół hospicjum to blisko 120 osób, m.in. personel medyczny, psychologiczny, osoby duchowne, pracownicy socjalni i administracyjni, którzy mają wieloletnie doświadczenie w opiece nad pacjentami, a także ich rodziną. Działalność leczniczą prowadzi od kwietnia 2016 roku i jest największą tego typu jednostką medyczną w Polsce.

Domowe Hospicjum dla Dzieci „Formuła Dobra” po raz pierwszy we Wrocławiu postanowiła nawiązać współpracę z Wrocławskim Teatrem Współczesnym. Już 6 grudnia o godz. 18:00 na Dużej Scenie odbędzie się charytatywny spektakl “Trąbka do słuchania” oraz charytatywna aukcja.

Mikołajki we Wrocławskim Teatrze Współczesnym

Trąbka do słuchania Leonory Carrington w reż. Weroniki Szczawińskiej to groteskowa historia o poszukiwaczkach zaginionego Graala. Twórcy stawiają na żart i ekscentryczność, zapraszając widzów do komediowej historii o radosnej apokalipsie, którą można przeżyć tylko razem.