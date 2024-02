Mieszkaniec Dolnego Śląska poszukiwany listem gończym. Mogło dojść do tragedii! Rozpoznajesz tego mężczyznę?

W środę (7 lutego) mundurowi z KPP w Legnicy opublikowali wizerunek mężczyzny, który jest poszukiwany. To Jacek Czaiński, mieszkaniec powiatu legnickiego, za którym wystawiono list gończy.

Jak przekazują legniccy policjanci, mężczyzna kierował samochodem pod wpływem substancji odurzających, przez co mógł doprowadzić do tragicznego wypadku.

- Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy prowadzą poszukiwania Jacka Czaińskiego, za którym wystawiony został list gończy. Mężczyzna poszukiwany jest za przestępstwo z art. 178a kk, czyli kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków - informują mundurowi.

List gończy za Dolnoślązakiem. Jego bezmyślność mogła zakończyć się tragicznie! KMP w Legnicy

Jeśli wiecie, gdzie znajduje się poszukiwany mężczyzna lub widzieliście go w ostatnim czasie, możecie skontaktować się z lokalnymi służbami. Policja prosi, by wszelkie informacje i Jacku Czaińskim kierować do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy pod nr tel.: 47 874 15 20 lub pod numer alarmowy: 112.