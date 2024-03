Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu. Tłumy odwiedzających na Tarczyński Arena. Jeszcze masz szansę zajrzeć!

- To już piętnasta edycja naszych targów, które stały się wrocławskim i dolnośląskim świętem turystyki. Niektórzy wystawcy już od kilku lat uczestniczą w tym wydarzeniu i mogą zaprezentować swoją ofertę. Odwiedzających jest co raz więcej i każdy tutaj znajdzie inspirację dla siebie – mówi Piotr Olczak, organizator Międzynarodowych Targów Rurystki i czasu wolnego .

Dla miłośników turystyki przygotowano gry i konkursy. Do wygrania są gadżety, książki podróżnicze, wejściówki do różnych atrakcji, pobyty w SPA, wyjazdy weekendowe i wakacyjne. W niedzielę (24 marca) od godz. 10:00 do godz. 16:00 wciąż możecie zajrzeć na targi. Ceny biletów wahają się od 15 złotych do 80 złotych.