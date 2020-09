Matka chciała zabić miesięcznego synka, bo przeszkadzał jej w miłości

- Małe dziecko potrzebuje opieki, czułości i ciepła. W tym wypadku matka okazała się dla niego największym zagrożeniem – mówił dziś sędzia Tomasz Krawczyk. Sędziowie nie mieli wątpliwości, że na szczególne potępienie zasługuje motywacja, dla której Barbara J. zrobiła to, za co ją skazano. Damianka traktowała jak przeszkodę, bo utrudniał jej kontakt z konkubentem. Kobieta ze spokojem wysłuchała wyroku, ale gdy policjanci wyprowadzili ją na sądowy korytarz, zaniosła się płaczem.

Było około godziny 16 w sobotę 9 lutego 2019. Barbara J. wyszła na spacer ze swoim synkiem. Co się działo w czasie tego spaceru, wiemy z relacji świadków oraz nagrań monitoringu. Widać jak bije dziecko, potem je wyciąga z wózka, podnosi na wysokość klatki piersiowej i rzuca o ziemię. Potem wdeptuje główkę w chodnik po trzy razy prawym i lewym butem. Zaraz przestaje bić i kopać. Ale - zdaniem sądu - to świadkowie, kobieta i mężczyzna, uratowali chłopcu życie. Odebrali go matce, wezwali policję i pogotowie.