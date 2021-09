Masz genialny pomysł, a brakuje ci pieniędzy? Oni szukają takich ludzi

Szukamy genialnych pomysłów, które zmienią świat - mówią organizatorzy Falling Walls Lab. Uniwersytet Wrocławski jest polskim partnerem tego międzynarodowego projektu. W naszym mieście 29 września odbędą się regionalne eliminacje tego prestiżowego konkursu, które wskażą, kto będzie reprezentował Polskę, Ukrainę, Białoruś czy Czechy podczas finału w Berlinie.

Tytuł konkursu „Falling Walls”, czyli padające mury, to nawiązanie do Muru Berlińskiego, który trzeba było zburzyć, by połączyć Niemcy. W nawiązaniu do tamtego historycznego wydarzenia, co roku w listopadzie organizatorzy berlińskiego konkursu poszukują ludzi, którzy mają niezwykłe pomysły. Do zdobycia oprócz wielotysięcznych nagród finansowych (w euro) są także warsztaty naukowe, a przede wszystkim szansa, by stanąć przed międzynarodowymi aniołami biznesu. To oni biorą na siebie finansowanie pomysłów. - Właśnie ta szansa na sfinansowanie realizacji wybranych projektów jest najbardziej wartościową nagrodą dla uczestników. Inwestorzy z różnych stron świata, co roku decydują się na wdrożenie nawet kilkudziesięciu pomysłów zgłoszonych do programu - mówi Tomasz Sikora, rzecznik prasowy Uniwersytetu Wrocławskiego i jak dalej wyjaśnia - nie trzeba mieć wcale tytułu naukowego, ani być studentem. Mógłby to być na przykład pomysłodawca elektrycznego malucha.