Marek Kubala wygrał ponad 20 mln zł odszkodowania od państwa polskiego. Przedsiębiorca z Wałbrzycha apeluje do Donalda Tuska

Jak to życie teraz będzie wyglądało, jeśli na konto wpłynie 20 mln zł?

Przed nim sielskie życie na wsi pod Mieroszowem, ale jest apel do Donalda Tuska

Kubala chciał 30 mln zł odszkodowania dostał 12,5 mln plus odsetki

Do domu Marka Kubali z hukiem wpadli antyterroryści, zatrzymano go na oczach dziecka i żony

Był 13 grudnia 2000 roku, mroźny zimowy poranek w Wałbrzychu. Za oknem jeszcze ciemno, kiedy do domu Marka Kubali, wpadli uzbrojeni, zamaskowani policjanci i na oczach wyrwanej ze snu, przerażonej żony i dziecka skuli w kajdany, jak najgorszego przestępcę.

Później śledczy wywrócili do góry nogami jego firmę - salon Seata przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu. Zabezpieczono dokumenty, samochody, wszystko na oczach setek wałbrzyszan, którzy każdego dnia przejeżdżali obok firmy dilera samochodów. Kubala na blisko miesiąc trafił do aresztu, w oczach klientów był skończony. Jego firma, która zajmowała się sprowadzaniem aut z USA i Kanady upadła, a on sam przypłacił zdrowiem stres i walkę z machiną państwa.