Marcel Zylla zostanie na Dolnym Śląsku? Były piłkarz Śląska rozważany w Chrobrym Głogów

Marcel Zylla, były piłkarz Śląska Wrocław, skorzystał z zaproszenia Chrobrego Głogów. Jeśli przekona do siebie trenera Piotra Plewnie, to ma szansę związać się umową z Pomarańczowo-Czarnymi. Chrobry w tym sezonie walczy o utrzymanie w Fortuna 1. lidze.

Marcel Zylla zamieni Śląsk Wrocław na Chrobry Głogów?

Marcel Zylla to jeden z większych transferowych zawodów Śląska Wrocław w ostatnich latach. Trafiał do WKS-u we wrześniu 2020 roku z rezerw wielkiego Bayernu Monachium. W Polsce był znany z występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski, choć po rozgrywanym w Polsce mundialu U-20 (2019 rok) głośnym echem odbiły się jego słowa, jakoby jeszcze definitywnie nie zdecydował, czy chce w dorosłej piłce reprezentować Polskę, czy Niemcy gdzie się urodził, wychował i ukształtował piłkarsko. Kadrę U-20 prowadził wówczas Jacek Magiera i miał o Zylli jak najlepsze zdanie. To za jego kadencji młody pomocnik trafił do Śląska Wrocław. W prywatnej hierarchii "Magica" był to zawodnik lepszy od sprzedanego za grubo ponad milion euro do Włoch Mateusza Praszelika, ale we Wrocławiu się nie obronił.

U Magiery grał dość często, ale jego liczby pozostawiały wiele do życzenia. Łącznie przez 4 lata rozegrał tylko 35 meczów na poziomie ekstraklasy, z czego zaledwie 10 w podstawowym składzie. Strzelił w tym czasie dwie bramki i zanotował 3 asysty. Na koncie ma także 22 występy w rezerwach (3 gole w 4 meczach na poziomie 3. ligi, w 2. lidze bez liczb). Na pewnym etapie kariery w Śląsku mocno przeszkodziła mu poważna kontuzja kolana, po której już nigdy nie wrócił na dobre do gry w ekstraklasie. W tym sezonie Magiera dwukrotnie wprowadzał go z ławki, a zimą zakomunikował mu wraz z dyrektorem sportowym, że ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. W końcu piłkarz rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

Początkowo mówiło się, że Zylla zwiąże się z Zagłębiem Sosnowiec. Był tam na testach, trenował z drużyną, ale kontraktu nie podpisał. Wrócił więc do Wrocławia i poprosił o możliwość trenowania... ze Ślęzą Wrocław. Trzecioligowiec na to przystał i wtedy wypatrzył go tam trener Chrobrego Piotr Plewnia. Poprosił władze klubu o możliwość zaproszenia Zylli do Głogowa na kilka dni, by porozmawiać z nim i być może zobaczyć w treningu. Jak słyszymy w klubie - do podpisania kontraktu na razie daleka droga.

Chrobry Głogów na ten moment ma 3 pkt przewagi nad strefą spadkową. Zimą z klubu odeszli Sebastian Górski, Sebastian Steblecki, Elvis Stuglis, Kamil Wojtyra i Rafał Wolsztyński. Sprowadzono Adriana Klimczaka z Wieczystej Kraków, Adriana Szczutowskiego z Wisły Płock i Szymona Lewkota ze Śląska Wrocław. Lewkot to niejedyny były piłkarz WKS-u, z którym Zylla może spotkać się w Głogowie. Od lat gra tam także Mateusz Machaj (piłkarzem Śląska był w latach 2014-2015).

