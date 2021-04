Legia - Śląsk. Wrocławianie zaczynają finał pocieszenia (TRANSMISJA NA ŻYWO, 22.04.2021 PLAY-OFF Gdzie oglądać w TV?)

- Myślę, że nasze poprzednie wygrane z Legią nie sprawią, że teraz będzie nam łatwiej. Sezon regularny to jedno, a play-offy to drugie – mówi Vidin. – Każdy mecz, także w play-offach, to nowa historia i nie ma znaczenia, kto z kim wcześniej wygrał albo przegrał. Oczywiście to coś mówi, ale to, że pokonasz kogoś 2-0 w sezonie regularnym nie oznacza, że tak samo będzie w play-offach.

Historia rywalizacji Śląska i Legii jest bardzo bogata, a obie drużyny znajdują się w czołówce klasyfikacji medalowej PLK. Trójkolorowi z 17 mistrzostwami i 37 medalami okupują w niej oczywiście pierwsze miejsce, natomiast Legia znajduje się na czwartej pozycji z 7 tytułami i 13 krążkami. Teraz obie uznane marki po latach posuchy wracają do walki o najwyższe cele – Śląsk po raz ostatni w strefie medalowej był 13 lat temu, kiedy skończył rozgrywki na trzecim miejscu. Jeszcze dłużej na odrodzenie potęgi czekają w Warszawie – ostatni krążek Legia zdobyła w 1969 roku, kiedy sięgnęła po mistrzostwo kraju. Brązowy medal sezonu 2020/2021 dla obu klubów byłby więc nawiązaniem do bogatych tradycji i nadzieją na powrót na stałe do koszykarskiego topu.