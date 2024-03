Legendy wrocławskie. O smoku, kluskowej bramie, białej damie, kamiennej głowie i wiele innych. Znacie je wszystkie?

Wiecie, że Wrocławiu gościł Giacomo Casanova? Jego wizyta w atmosferze skandalu trwała krótko. Przyjechał tutaj poznać swojego rodaka, księdza Bastianiego, który był synem weneckiego krawca, a do tego awanturnikiem, libertynem i jednocześnie kanonikiem katedry wrocławskiej. Bastiani gościł w swoim domu damę, której dzieci podobno bardzo kochał, a jak szeptano w różnych kręgach, sam spłodził. Casanova spędził we Wrocławiu tylko trzy dni, ale zdążył w tym czasie zbałamucić cnotliwą i piękną pannę, którą zabrał ze sobą do Drezna. Dwudziestopięcioletnia guwernantka Maton okazała się jednak sprytną, odważną i lubiącą zabawę panną. W dwa tygodnie opróżniła sakiewkę Casanovy, zdradziła do z hrabią de Bellegarde i jego sześcioma kompanami, wszystkich zarażając wstydliwą chorobą, a na koniec ich okradła.

Zobacz też: Tak wyglądało życie we Wrocławiu na początku XXI wieku. Poznajecie? Nie tak dawno, a jednak... Wrocławianie 23 lata temu!