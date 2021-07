Kuny przegryzły kable w twoim samochodzie? Uważaj, bo na pewno wrócą. Czy można się ich pozbyć? Nadia Szagdaj

Najpierw znajdowaliśmy skorupki po jajkach, które kuny jadły w naszym samochodzie. Potem, kiedy się rozgościły, znów zaczęły niszczyć kable - mówi mieszkanka Radwanic. Stanisław Szydło/Wikipedia

Przegryzione przewody elektryczne, uszkodzony przewód paliwowy i zniszczone wygłuszenie silnika. Kuna domowa, która upodobała sobie obrzeża miast - również Wrocławia, nie jest dużym zwierzęciem, za to nieustępliwym i zwinnym. Do samochodu wchodzi, by się ogrzać, a do tego lubi wracać w miejsce, które sobie upatrzyła. Niestety często pozostawia po sobie bałagan. Jak „wyprosić” tego niechcianego gościa z naszego auta?