Ktoś włamał się na podwórku neonów we Wrocławiu! Straty są liczone w tysiącach złotych

Seria włamań do różnych organizacji pozarządowych, znajdujących się w słynnym podwórku neonowym przy ul. Ruskiej, miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę (11/12 maja). Złodziejom lub złodziejowi udało się włamać do fundacji Kalejdoskop Kultur, która prowadzi m.in. bezpłatną pomocą psychologiczną dla migrantów.

- Już po raz drugi w tym roku nasza fundacja Kalejdoskop Kultur została okradziona. Nie pomogły nowe zabezpieczenia w drzwiach i prośby do zarządcy budynku o poprawę warunków bezpieczeństwa. Złodziej wrócił, tym razem ukradł nam m.in. zestaw 20 kijków do nordic walking, rzutnik, telefony. Wszystkie sprzęty wykorzystujemy w naszej pracy z dziećmi i dorosłymi potrzebującymi wzmocnienia i wsparcia psychologicznego – mówi wiceprezeska fundacji, Małgorzata Chilkiewicz.

Wartość tylko samych kijków do nordic walking to 3 tysiące złotych. Sprawę bada policja, właściciele proszą o pomoc w poszukiwaniu sprawcy. Jeśli ktokolwiek z was był świadkiem włamania lub wie cokolwiek na ten temat, proszony jest o kontakt pod adresem mailowym: [email protected].