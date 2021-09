Ksiądz pedofil Paweł K. opuścił więzienie. Wyrok jest nieprawomocny. Co dalej? Nadia Szagdaj

Cała procedura apelacyjna może więc jeszcze potrwać. Oznacza to, że dopóki wyrok się nie uprawomocni, ksiądz nie ma nadzoru i nie uczęszcza na terapię. Sąd ma także odpowiedzieć na pytanie, jakie środki zapobiegające ucieczce zostały zastosowane wobec Pawła K. Odpowiedzi możemy spodziewać się w przyszłym tygodniu. Paweł Relikowski

Oskarżony o przestępstwa na tle seksualnym względem dzieci ksiądz Paweł K. 22 września został zwolniony z więzienia. W wyroku sądu pierwszej instancji zapadła decyzja o oddaniu księdza pod nadzór prewencyjny. Póki co, jednak wyrok jest nieprawomocny. Co to oznacza?