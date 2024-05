Krzysztof Wołczek: W sobotę będzie 1:0, tak jak w 2012 roku w Krakowie | Raków - Śląsk (WIDEO)

Raków - Śląsk. Krzysztof Wołczek - od ostatniego do pierwszego

Przed sobotnim meczem Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa, który może zadecydować o mistrzostwie Polski, rozmawialiśmy z Krzysztofem Wołczkiem, który mistrzostwo z WKS-em zdobył w 2012 roku. Nie był jednak wtedy podstawowym piłkarzem drużyny. Ba! Początkowo nie był nawet zgłoszony do rozgrywek. Wskoczył do pierwszej jedenastki na ostatnie trzy mecze.

- Trener podszedł do mnie i powiedział, że jestem zgłoszony do kadry na mecz. Potem wziął mnie na mecz. Były trzy kolejki do końca. Rano na śniadaniu powiedział: Jesteś kapitanem. Pamiętam jak dziś, że odpowiedziałem mu: Co - co ostatniego będę pierwszym? On na to: tak czasem bywa.

Wołczek po tamtym mistrzowskim sezonie odszedł ze Śląska Wrocław. W tym klubie zaczynał zresztą karierę w latach 90-tych, by wrócić tu w 2004 roku.