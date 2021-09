Królowa lodów od 50 lat rządzi we Wrocławiu [REPORTAŻ, ZDJĘCIA]

Rok 1971. Wtedy zaczęła się jej przygoda z lodami. Anna Barton była... pielęgniarką. Z dnia na dzień została sama z dwójką dzieci i musiała znaleźć nowy sposób na życie, na utrzymanie rodziny, bo z jednej, pielęgniarskiej pensji byłoby to niemożliwe.

Żeby być blisko dzieci

I tak, pewnej nocy, wymyśliła sobie, że otworzy bar kawowy z lodami. Nie miała pojęcia, jak się kręci lody, ale to jej nie zniechęciło. Wiedziała, że "dla chcącego, nic trudnego". I że jak trzeba, to się nauczy.

Mieszkała wtedy na ul. Obornickiej i dlatego znalazła lokal, przy ul. Zawalnej, żeby dzieci miały do niej blisko, do pracy, kiedy będą wracały ze szkoły. - Gdybym była na drugim końcu miasta, to bym ich całymi dniami nie widziała, a tak przychodziły do mnie po szkole, na zapleczu lekcje odrabiały, a potem mi pomagały przy lodach - wspomina pani Anna.

Syn na przykład robił jej zakupy. Miał 16 lat, kiedy powiedział: "Mamuś, daj mi 20 złotych, zrobię prawo jazdy". Zdał za pierwszym razem i został... zaopatrzeniowcem. - Świetny w tym był. Nawiązywał znajomości z różnymi kierownikami sklepów, którzy sami dzwonili do niego: "Przyjeżdżaj, kawa jest". Dlatego uważam, że przy prowadzeniu biznesu szalenie ważne jest wsparcie w rodzinie. Od drugiego męża też miałam wielką pomoc, choć on, jako sędzia, nie mógł stanąć za bufetem i lodami handlować, to potrafił mi w nocy, jak już nikt nie widział, pomalować cały lokal - wspomina Anna Barton i szybko dodaje. - Ale też ważne jest wsparcie dobrych pracowników: bez nich właściciel biznesu sam niczego nie zrobi - dopowiada.