"Król słońce miał zespół najlepiej opłacanych w Europie skrzypków. Orkiestrę odtworzą studenci". Rozmowa o "Akademii Francuskiej"

Geneza festiwalu wiąże się z "Akademią Bachowską", która odbyła się już 10 lat temu. Forma tak bardzo przypadła do gustu publiczności, że organizatorzy z niego nie zrezygnowali.

I rzeczywiście. Wśród bohaterów akademii byli już: Bach, Haendel, Vivaldi i Telemann, po których przyszła pora na barok latynoamerykański i w końcu na kompozytorów francuskich.

Festiwal jest krótki, ma edukować i prowokować pytania. Będzie na nim miejsce na kurs dla studentów.

- Barok francuski to pewien odrębny świat, nawet dla nas muzyków specjalizujących się w tej muzyce. Chodzi o barierę językową, mentalną czy emocjonalną w stosunku do dobrze znanej nam muzyki włoskiej czy niemieckiej - wyjaśnia dyrektor Thiel. - Nie uda się nam pokazać wszystkiego, na przykład opery. Ale postaramy się zaznaczyć wszystko co ważne.