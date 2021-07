Kręcił kierownicą zanim nauczył się chodzić. Oto najmłodszy kierowca rajdowy w Polsce

Kobierzyce. Spora wioska 20 minut autem (nie rajdowym, a zwykłą 10-letnią dacią) na południe od Wrocławia. To tu mieszka - z rodzicami i bratem - Hubert. Z wyglądu zwykły nastolatek, uczeń pierwszej klasy liceum: szczupły, wysportowany, z uśmiechem od ucha do ucha. Lecz gdy siada za kółkiem rajdowego samochodu, cały świat dookoła przestaje dla niego istnieć. Jest tylko on, samochód i trasa do pokonania.

- Syn wtedy staje się innym człowiekiem - mówi Urszula Laskowska, mama Huberta. Z zawodu księgowa. Mama uprawia jakiś sport? - Żaden wyczynowy, tylko rekreacyjnie - dodaje.

Początki w aucie wujka-rajdowca

Jak zaczęła się przygoda Huberta z jeżdżeniem? Skąd miłość do aut rajdowych? Wszystko przez wujka, a raczej dzięki niemu. Brat mamy to Adrian Wronkowski (czynny kierowca rajdowy, m.in. w 2007 roku zdobył wicemistrzostwo w Pucharze Polski Automobilklubów i Klubów, w 2017 zwycięzca European Rally Trophy Central w klasie dla samochodów napędzanych na jedną oś).

- Przed moim domem, na podwórku, zawsze stała rajdówka wujka. I gdy przychodziłem z przedszkola, to siadałem za kierownicą i udawałem, że jeżdżę - opowiada Hubert. Gdy zaczyna mówić o "kręceniu kierownicą", od razu świecą mu się oczy i uśmiech nie schodzi z twarzy. - Potem zacząłem jeździć gokartami, w końcu przesiadłem się na samochód… - dodaje.