Koszykarze Śląska po 13 latach wrócili na podium Energa Basket Ligi! Legia - Śląsk 85:86 [WYNIK, PLAY-OFF, 25.04.2021 EBL, III mecz]

Legia - Śląsk 85:86 [WYNIK, PLAY-OFF, 25.04.2021]. Koszykarze Śląska Wrocław po pierwszej przegranej w rywalizacji o brązowy medal z Legią nie poddali się. Wygrali w sobotę i w niedzielę i po 13 latach wrócili na podium Energa Basket Ligi.

Legia - Śląsk 85:86 [WYNIK, PLAY-OFF, 25.04.2021 EBL, III mecz] Legia - Śląsk 85:86 [WYNIK, PLAY-OFF]. Wrocławianie fatalnie zaczęli niedzielny mecz. W pierwszej kwarcie rzucili ledwie dwa razy celnie za dwa i tylko raz za trzy. Rywalem tymczasem grali swoje. Nic zatem dziwnego, że po 10 minutach Legia wygrywała aż 24:11, co oczywiście oznaczało, że trzeba będzie mozolnie odrabiać straty w kolejnych odsłonach. Na szczęście w drugiej kwarcie wrocławianie zagrali zdecydowanie lepiej i to oni dyktowali warunki gry. Przede wszystkim poprawili skuteczność rzutów za dwa, trafiając w ten sposób aż 10 razy (w I kwarcie - tylko dwa!). Liderem WKS-u był Ben Mccauley, który mógł się pochwalić aż 80-procentową skutecznością dwupunktowych rzutów. Na tablicach królował natomiast Aleksander Dziewa (siedem zbiórek), który kolejny raz udowadniał, że już jest klasowym zawodnikiem. Schodząc na przerwę Śląsk miał już tylko dwa oczka straty, a zaraz po wznowieniu gry akcję punktami zakończył Jovanović i mieliśmy remis 44:44. Gra o brąz zaczynała się zatem od nowa. Trzecia kwarta była już bardzo wyrównana. Było widać, że dla obu drużyn ten brąz jest jak złoto. Legia szybko złapała pięć fauli i Śląsk zaczął to wykorzystywać zdobywając punkty z rzutów osobistych. Wrocławianie wyszli na prowadzenie 56:53, ale potem stracili sześć punktów z rzędu.

Czwarta kwarta to było świetne widowisko. Prowadzenie zmieniało się co chwilę. Przy remisie 67:67 trójkę rzucił Gibson i wydawało się, że to może być wytrych do zwycięstwa. Te trzy oczka więcej Śląsk miał na 1:34 do końca, lecz dla Legii trafił Wyka i na 29 sekund przed końcową syreną warszawianie tracili punkt. Poprosili o czas, po którym dwa punkty zdobył Jovanović. 13 sekund do końca, trzy punkty więcej - Śląsk był o krok od brązu. No i wtedy nastąpił dramat wrocławian. Otóż Jovanović niesportowo faulował Karolaka, któremu sędziowie - po analizie - zaliczyli punkty. Na 13 sekund do końca znów był remis, a piłkę miała Legia. Stołeczna drużyna jednak tego nie wykorzystała i mieliśmy dogrywkę.

WKS zaczął od trójki Gibsona, ale potem musiał gonić. Na niespełna dwie minuty do końca koszykarze Oliviera Vidina przegrywali 81:85, ale po rzutach wolnych Stewarda było 83:85. W kluczowej akcji nie trafił Neal, a na sekundę do końca piłka trafiła do Stewarda, który z niełatwej pozycji trafił za trzy! Sędziowie sprawdzili powtórki - wszystko było w porządku, a zegar pokazywał 0,9 sek. do końca. Legia cudu nie doczekała i po brązowe medale sięgnął Śląsk. Po 13 latach przerwy.

- To nieopisana radość. Dokonaliśmy czegoś, czego nikt przed sezonem się chyba nie podziewał. Walka trwała do ostatnich sekund. Steward był fenomenalny - zachwycał się prze kamerami Polsatu Sport Aleksander Dziewa.

Trzeba uczciwie przyznać, że Stewardowi nie szło jakoś wybitnie w tych play-offach, ale to on został po ostatnim rzucie bohaterem Śląska. - W szatni mówimy, że to nasz joker. Może rzucić 35 punktów, albo dwa. Może też zagrać za 10 punktów, ale trafić najważniejszą trójkę - uśmiechał się Dziewa. Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław 85:86 (24:11, 20:31, 15:14, 17:20, d. 9:10) [WYNIK 25.04.2021, PLAY-OFF] Legia: Medford 20, Lichodiej 20, Morris 10, Karolak 10, Watson 10, Wyka 6, Kamiński 4, Neal 3, Kulka 2, Didier-Urbaniak 0.

Śląsk: Gibson 18, Dziewa 18, McCauley 16, Jovanović 13, Stewart 10, Szlachetka 6, Ramljak 2, Gabiński 2, Wójcik 0, Tomczak 0.

