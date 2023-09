Koszmar na Dolnym Śląsku. Więzili w bagażniku, wywieźli do lasu, pobili i rozebrali

Do ostatniego ataku 33-latka i trójki 19-latków doszło pod koniec lipca. Poszkodowany przez nich mężczyzna miał znać tylko jednego z nich. Jak relacjonuje lwówecka policja, przestępcy pozbawili go wolności zamykając w bagażniku samochodu i wywieźli do lasu. Tam go pobili. Następnie zmusili do zdjęcia ubrań, które miał na sobie. Odzież spalili, a mężczyźnie kazali biec w wyznaczonym przez siebie kierunku.

Zgłoszenie trafiło do Komendy Powiatowej w Lwówku Śląskim pod koniec sierpnia. Jeszcze tego samego dnia udało zatrzymać się oprawców.

ZOBACZ FILM Z ZATRZYMANIA: