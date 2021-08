Korek na autostradzie A4. Ponad godzina czekania. Jak to ominąć? m

\ Jaroslaw Jakubczak / Polska Press

Wielki korek na autostradzie A4 to już weekendowa tradycja. Jak zwykle, kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, chcąc zapłacić za przejazd autostradą na bramkach w Karwianach pod Wrocławiem. Tym razem korek zaczął tworzyć się już w nocy - na jezdni w kierunku Wrocławia i dalej granicy miał aż 4 kilometry. Przed godziną 9 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że korek skrócił się do 3 kilometrów. Oznacza to, że w kolejce trzeba spędzić około godziny. Coraz gęściej robi się też przed bramkami na jezdni w kierunku Katowic - tutaj sznur aut miał przed godziną 9 już 1 kilometr.